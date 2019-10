Goiás e Corinthians duelam de olho em vaga continental

Goiânia – O Brasileirão começa a afunilar e neste meio de semana chega à sua 26ª de 38 rodadas. Serão sete jogos nesta quarta-feira (16) e outros três amanhã. Destaque hoje para o duelo entre Goiás e Corinthians, que miram vaga continental em 2020 e se enfrentam no Serra Dourada, às 21h30.

Em ótima fase sob o comando de Ney Franco, o Esmeraldino, que tem cinco vitórias e uma derrota nos últimos seis jogos, não tem problemas no elenco em relação às últimas rodadas. As únicas baixas seguem sendo Yago e David Duarte, que só retornarão aos gramados na próxima temporada. No ataque, Michael vive momento espetacular e é a esperança de gols da equipe goiana.

No Corinthians, que vem de derrota para o São Paulo e não vence há três jogos, o técnico Fábio Carille não conta com Júnior Urso e Everaldo, entregues ao departamento médico, enquanto Ralf, que se envolveu em acidente de trânsito no último sábado (12), e Pedrinho, que se reapresentou recentemente após defender a seleção olímpica, são dúvidas.

O Goiás é o nono colocado com 36 pontos, a cinco pontos do G6, e o Corinthians é o quarto colocado, com 43 pontos. Na próxima rodada, no fim de semana, o time goiano visitará a Chapecoense e a equipe paulista receberá o Cruzeiro.