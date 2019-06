Giro político do dia 26 de junho de 2019

Dinheiro de volta

Falando nisso, a prefeitura vai ter mais uma pedra no caminho. É que após ter que retirar a Taxa de Expediente por ordem do Tribunal de Contas do Estado – valor embutido em boletos de impostos – terá que dar um jeito de ressarcir os contribuintes. Os valores são baixos quando individuais – no caso das folhas de IPTU, Lixo e Proteção a Desastres: cada uma custou R$ 3,22 em anos anteriores – mas ao todo renderam até R$ 1 milhão aos cofres. A cobrança é do vereador Fernando Hallberg para que a população receba esses valores de volta.

Mais tempo

A intenção de homenagear o ex-deputado Tiago de Amorin Novaes, assassinado em frente ao prédio onde morava na Rua Minas Gerais, deve demorar ainda mais. É que a Comissão de Justiça e Redação pediu mais tempo para analisar o projeto proposto pelo presidente, Alécio Espínola, e os vereadores Josué de Souza e Roberto Parra. Faltaram documentos no projeto e também a definição do prédio que receberá o nome de Tiago. O que são mais algumas semanas para tornar público o reconhecimento ao comunicador, morto há 18 anos?

Lísias vem aí

Em julho o médico e ex-prefeito Lísias Tomé inicia as atividades na direção da Secretaria de Saúde – em seguida, a partir da segunda semana do mesmo mês, ele começa com a implantação do PAI (Programa de Atendimento Imediato), com vagas zero no sistema privado, em casos de emergência.

Vazou!

Com a saída de Cleber Fonseca da direção da Secretaria de Esportes, as especulações já começaram para quem o substituirá na função. Tudo indica que o coordenador do Curso de Educação Física da Univel, Gustavo Brandão, será nomeado em breve. A indicação partiu do PRB, de Renato Silva. Como é natural de Foz do Iguaçu, as críticas ecoaram nos grupos políticos, que não gostaram muito de ver mais um profissional de fora escolhido para cargos públicos. Já temos no Meio Ambiente, Wagner Seit Yonegura, natural de Londrina, e na Saúde, Tiago Stefanello, de Toledo-Corbélia.

Reconhecido

Na liberação da licença prêmio aos servidores de saúde, Roberto Parra (MDB) lembrou do ex-secretário Rubens Griep – que deixou o cargo há um mês. A medida seria reflexo também de ações de Griep, que apesar de estar no prédio da secretaria durante a solenidade, não deu as caras!

Planejamento

As declarações dos oposicionistas da Câmara de Vereadores repercutiram ontem na solenidade da Secretaria de Saúde. Os aliados da atual gestão repudiaram as críticas frequentes, que para eles, representa apenas uma desavença política, pois Márcio Pacheco, deputado estadual pelo PDT, estaria aumentando reforços para campanha municipal. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) ressaltou que as contratações estão ativas – mesmo no limite prudencial – para atender a demanda atual e que as ações atuais são reflexos de planejamento. “A dificuldade está com a queda nos repasses dos governos federal e estadual e isso implica no nosso percentual. Se tem uma receita plena, aumentamos a musculatura do índice”, diz Paranhos.