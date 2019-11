Competição que leva o nome de um dos irmãos precursores do ciclismo cascavelense, falecido este em março vítima de infarto, o Giro Dário Delai será a atração esportiva neste fim de semana em Cascavel.

Serão dois dias de disputas, a começar por esta sexta-feira (15), com a prova de Estrada, entre Cascavel e Tupãssi. A largada será às 14h30 no DER (Departamento de Estrada e Rodagem) e no total os competidores terão 90 quilômetros de percurso, de ida e volta.

Já no sábado (16) será a vez de os ciclistas enfrentarem a prova de Circuito, que será realizada no interior do Residencial Colinas Golf. A abertura da programação terá início às 14h, no DER, onde amigos realizarão homenagem em memória de Dário Delai. Às 14h25 haverá execução do Hino Nacional pela banda da 15ª Brigada de Cascavel e às 14h30 haverá a largada para a prova.

O Giro Dário Delai é promovido pela Velho Oeste Eventos e distribuirá R$ 6 mil em premiação, sendo R$ 4 mil em dinheiro para os vencedores das categorias Elite (masculino e feminino), Master A e Master B.