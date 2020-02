Giovana Marinoski, nova promessa do Kart do Paraná

O kart do Paraná tem uma nova promessa. Trata-se de Giovana Krupp Marinoski, de 9 anos, que estreou na modalidade ano passado, quando fez a última etapa da Copa de São José, no Paraná, e a última etapa da Copa SPR, em Santa Catarina, figurando entre os mais rápidos nas duas provas na categoria Cadete, e tendo conquistado o segundo lugar na Copa São José.

O primeiro contato de Giovana com o kart ocorreu ano passado por indicação de profissionais de saúde, quando ela foi diagnosticada com suspeita de déficit de atenção. Foi sugerido que ela andasse de kart indoor para melhorar sua concentração. E então veio a agradável surpresa.

Logo no primeiro dia que ela andou chamou a atenção do proprietário do kart indoor, que procurou seus pais para saber se ela era piloto de competição. Ao ser informado que era a primeira vez que Giovana sentava em um kart, foi sugerido que procurassem o Cristiano, da Cris Racing, para que a talentosa menina passasse para as competições oficiais. “Foi surpreendente. A Giovana se comportou no primeiro treino como se fosse veterana. Estamos dando todo apoio e ela evolui a cada treino, a cada corrida. É de se emocionar”, frisa Daniel Marinoski, pai de Giovana.

A jovem talento representará São José dos Pinhais e defende a equipe Clínica Pneumoair/Explore Informática na temporada de 2020, quando irá disputar a Copa Super Paraná, no Kartódromo Raceland Internacional, no Paraná; e a Copa SPR, no Kartódromo Beto Carrero World, em Santa Catarina.

Também está nos planos participar do Campeonato Brasileiro, que será disputado em julho, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo.

A Copa SPR terá quatro etapas que serão disputadas em 14 de março, 9 de maio, 29 de agosto e 26 de setembro.

Já a Copa Super Paraná será em seis etapas, nos dias 28 de março, 6 de junho, 8 de agosto, 12 de setembro, 7 de novembro e 12 de dezembro.