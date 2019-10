O Team Ginetta Brasil terminou em quarto lugar a sexta etapa do Endurance Brasil 2019, durante as Três Horas de Goiânia, realizada no sábado, e, mesmo com problemas, foi um bom desempenho do trio Fábio Ebrahim, Pedro Aguiar e Wagner Ebrahim. A sétima etapa está marcada para 2 de novembro, com as Três Horas de Santa Cruz do Sul (RS).