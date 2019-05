Gêmeos: saiba mais sobre a personalidade desse signo

As pessoas nascidas entre os dias 21 de maio e 20 de junho possuem alguns traços de personalidade bem marcantes, já que são do signo de Gêmeos. A geminiana é considerada engenhosa, inteligente e curiosa, características que fazem se sair bem em qualquer situação. Também costuma mudar de ideia e temperamento com muita facilidade, apesar da grande facilidade para quebrar o gelo, descontrair ambientes e fazer amizades. Conheça mais sobre as características de Gêmeos!

Na paquera: Quando a pessoa de Gêmeos quer, dá um jeitinho de fazer o alvo reparar em você. Geralmente, atitudes irreverentes e um bom papo fazem parte do seu arsenal de conquista.

No namoro: Para que você aceite deixar sua total liberdade de lado e se dedicar apenas a uma pessoa, é preciso que se sinta muito à vontade com ela e que troquem altas ideias, pois Gêmeos tem uma enorme necessidade de conversar e de conviver com alguém que ouça o que ele diz.

Em família: As pessoas que convivem com você sabem que a sua presença é garantia de muita animação. Você consegue transformar um simples almoço em família em um evento único – graças à sua alegria e ao seu jeito brincalhão, que contagia todos a sua volta.

No trabalho: A pessoa de Gêmeos é tão versátil que pode se dar bem nas mais diversas atividades. Mas, todas devem ter alguma ligação com a troca de ideias e a interação com as pessoas, afinal, a comunicação é seu ponto forte. Você gosta de trabalhar com autonomia e só assim consegue soltar toda a sua criatividade.

Na saúde e beleza: O seu organismo precisa de um pouco de sossego, por isso, alimentar-se com calma e dormir o necessário são hábitos que você deve adotar. E não vale fazer cara feia para verduras e legumes, pois seu signo tem mania de comer só o que está mais à mão.