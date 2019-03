Gauchão tem rodada completa para definir jogos do mata-mata

Porto Alegre – O Campeonato Gaúcho também chega à rodada final da fase classificatória nesta noite, com as 12 equipes em campo às 21h30. Com o Grêmio confirmado na liderança, Avenida e Veranópolis já rebaixados, e apenas duas vagas em aberto para as quartas de final, quatro times entram em campo nesta noite com chances de avançar à próxima fase. Sem contar as definições das ordens de classificação e o mando de campo do mata-mata.

Líder, o Grêmio desafia o Pelotas esperando conhecer o próximo adversário, que será Aimoré, Juventude, Brasil de Pelotas ou o próprio Pelotas. Esses quatro possíveis rivais do Imortal brigam pelas duas vagas ainda em aberto para a próxima fase.

Já o Internacional, que caiu para o terceiro lugar com a derrota no Grenal 418, precisa vencer o Novo Hamburgo e torcer contra o Caxias para terminar a fase de grupos na vice-liderança. Se não vencer, também pode ser ultrapassado pelo São Luiz e fica na quarta posição.

Vice-líder do Gauchão, o Caxias desafia o São José em busca de pontos para garantir o segundo lugar da classificação geral. Nas quartas de final, os duelos serão pelo cruzamento olímpico: 1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º.