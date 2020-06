Game deixa aulas de Matemática mais interessantes

As aulas de Matemática dos alunos da rede estadual de ensino do Paraná ficaram ainda mais interessantes com a implantação do Matific, um game educativo voltado para a disciplina. O uso da nova ferramenta é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e empresa Matific Foundation, que gratuitamente cedeu seus jogos educativos para aulas do 6º e do 7º anos.

A Matific produz centenas de jogos que aliam conhecimento e games e os disponibiliza em sua plataforma. Os jogos, que já eram usados por algumas escolas da rede antes da pandemia, agora passam a ser ofertados para todos os alunos do Estado.

A técnica pedagógica de Matemática Marytta Rennó Masseli afirma que a novidade tem o potencial de deixar as aulas mais atrativas e que ela coloca à disposição mais ferramentas para o professor diversificar seus conteúdos. “O professor pode, por meio da ferramenta, adaptar sua aula e deixá-la mais acessível para o aluno”, explica.

O diretor de Educação da secretaria, Roni Miranda Vieira, comemora a novidade e afirma que com a implantação do Matific as aulas de Matemática do 6º e do 7º anos ficarão “mais a cara do aluno” e que agora estarão mais interativas, modernas e dinâmicas.

“A plataforma de jogos educativos da Matific é extremamente dinâmica, e o aluno terá um rendimento ainda melhor quando aliar estudos e games, principalmente em uma disciplina como Matemática”, conclui.

O game está disponível no Classroom do aluno e do professor. “Com o login do aluno, o estudante poderá acessar e fazer todas as atividades”, explica Marytta.