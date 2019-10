Gabriel Medina avança rumo ao tricampeão mundial de surfe

Rio de Janeiro – O brasileiro Gabriel Medina deu o primeiro passo para conquistar o tricampeonato do Circuito Mundial de Surfe na etapa de Peniche, em Portugal. Mas não há muito motivo para empolgação ainda, já que seus principais adversários também seguem vivos e Medina precisa que eles caiam para ganhar o título ali mesmo, antecipadamente.

Para ser tricampeão em Peniche, Gabriel Medina tem de pelo menos chegar na final. Além disso, depende de uma combinação de resultados: que Ítalo Ferreira não seja finalistas nem Filipe Toledo chegue às quartas. Se for vice-campeão, Medina precisa que Filipinho pare na terceira rodada, a próxima que vai disputar; Ítalo não passe das oitavas; e Jordy Smith e Kolohe Andino não sejam semifinalistas.

Gabriel Medina venceu com boa vantagem sua bateria, a sexta da primeira rodada. Ele somou 14,67, com a melhor onda do dia, 8,17, e um 6,50. Filipe Toledo, apesar de ainda dizer estar sentindo as costas, ganhou a quinta bateria marcando 11,70, com 7,17 logo na primeira onda e um 4,53. Italo Ferreira foi o segundo na terceira disputa do dia na chave masculina.

Kolohe Andino, dos Estados Unidos, e o sul-africano Jordy Smith ficaram em segundo nas suas disputas e também saltaram direto para a terceira rodada.

A partir de agora todas as baterias são eliminatórias, sendo que na repescagem são quatro com três atletas, passando dois. Na etapa seguinte, a terceira rodada, começa o um contra um, passando apenas o vencedor. A segunda rodada foi aberta para os surfistas voltarem à água ás 3h (de Brasília) desta sexta-feira (18).