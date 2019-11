Gabaritos serão divulgados no dia 13 de novembro

Os gabaritos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) serão divulgados na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira). Os participantes fizeram domingo (3) as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Neste próximo domingo, dia 10, farão as provas de matemática e ciências da natureza.

No dia 13, os participantes poderão acessar os gabaritos pelo portal do Inep ou pelo aplicativo do Enem. No total, são seis gabaritos para cada dia e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

Segundo o Inep, os candidatos deverão ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor de prova que fez em cada domingo de aplicação.

Mesmo com o gabarito em mãos, não será possível saber a nota final do Enem. Isso porque o sistema de correção da prova, que segue a chamada TRI (Teoria de Resposta ao Item), não atribui um valor fixo para cada questão.

Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados também na Página do Participante ou no aplicativo do Enem, em data a ser anunciada, a partir de consulta com CPF e senha. A previsão é de que ocorra apenas em janeiro.

De acordo com o Inep, o resultado dos participantes eliminados não será divulgado, mesmo que eles tenham realizado o Enem nos dois dias de aplicação. Para os treineiros, que fazem o exame para autoavaliação de conhecimentos, a consulta só será liberada 60 dias após a divulgação dos resultados.

Cerca de 3,9 milhões de pessoas fizeram a primeira prova do Enem. Os cerca de 1,2 milhão de faltosos representam 23% do total de 5,1 milhões de inscritos. Ao todo, 376 pessoas foram eliminadas por descumprirem as regras do exame.

Dicas para se dar bem no Enem

O segundo e último dia de prova do Enem será neste domingo, dia 10 de novembro. Nessa data, a prova reunirá questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para ajudar os estudantes nas provas objetivas, a professora Hydnea Ponciano, responsável pela área de Currículo e Avaliação da Somos Educação, selecionou as dicas que considera mais importantes:

Dicas gerais – antes da prova:

Fazer pelo menos uma prova anterior do Enem. Nesse teste, é importante que o aluno tente identificar temas em que possua maior e menor facilidade.

Ler a Cartilha do Participante, focando nas informações mais importantes sobre a prova.

Outros conteúdos do MEC, que também podem ajudar: assistir aos vídeos do programa “Hora do Enem” para relembrar e revisar conteúdos e utilizar os “Percursos Educativos” para conhecer os assuntos que mais caem na prova.

Dicas para o dia que antecede a prova:

Alimente-se bem.

Tire o dia para passear com os amigos ou seus familiares.

Durma bem à noite e relaxe.

Verifique o endereço da prova no cartão de participação. Caso não conheça o local, pesquise sobre as alternativas de trajeto e o tempo necessário para chegar com antecedência.

Deixe prontos os itens que precisam ser levados de casa: caneta esferográfica preta transparente, snacks (lanchinho rápido) e documento de identidade.

Dicas para o dia da prova:

Alimente e se hidrate bem. Escolha uma roupa leve e confortável.

Saia mais cedo de sua casa, lembre-se que o trânsito fica complicado próximo às escolas na data de aplicação do Exame.

Chegue cedo e confira o local e a sala onde fará o exame. Quando autorizado, vá para a sala e faça um breve relaxamento.

O aluno deve começar a prova objetiva passando por todas as questões, respondendo aquelas que julgar fáceis e sinalizando as que considerar médias ou difíceis.

Depois das questões fáceis, é hora de tentar responder as questões médias, usando os conceitos que relembrou durante esta primeira leitura.

Antes da rodada final, é indicado que o aluno relaxe, tome água e, então, comece a preencher o gabarito com as questões já respondidas (as consideradas fáceis e médias).

Por fim, basta responder as questões que faltam (as mais difíceis) e finalizar o gabarito.

2ª Etapa: Pesquisa aponta os temas que podem cair

A segunda etapa do Enem será neste domingo (10) e, dessa vez, o conteúdo está relacionado a ciências da natureza e matemática. O SAS Plataforma de Educação fez o Raio-x do Enem com análise das últimas dez edições da prova e ranqueou os cinco temas mais cobrados na segunda etapa do teste nas disciplinas de química, física, biologia e matemática. Confira!

Matemática

1º Geometria: 23,9%. 215 questões já foram cobradas desde 2009

2º Aritmética (quatro operações básicas, potência e raiz): 13,3%; 120 questões já foram cobradas desde 2009

3º Escala, razão e proporção: 13,2%; 119 questões

4º Função (exponencial, logarítmica, primeiro e segundo grau): 82 questões já foram cobradas (9,1%)

5º Gráfico e tabelas: 8,6% dos assuntos cobrados no Enem; 77 questões já foram cobradas

Biologia

1º Humanidade ambiente (relação vida animal e ser humano): 60 questões (17,8%)

2º Citologia (membrana plasmática, células): 48 questões (12,1%)

3º Istologia e fisiologia animal (sistemas fisiológicos): 38 questões (11,2%)

4º Biotecnologia (clonagem, indivíduos transgênicos, quebra de DNA): 27 questões (8%)

5º Fundamentos da ecologia (cadeias alimentares, teias alimentares, bioindicadores ambientais, espécies exóticas): 25 questões (7,4%)

Química

1º Físico-química: 90 questões (26,7%)

2º Química geral: 81 questões (24%)

3º Química orgânica: 64 questões (19%)

4º Meio ambiente: 39 questões (11,6%)

5º Energia: 26 questões (7,7%)

Física

1º Mecânica (cinemática, trabalho potência e energia e dinâmica): 80 questões (30,1%)

2º Eletricidade e energia (potência e consumo elétrico, circuitos elétricos): 69 questões (25,9%)

3º Ondulatória (efeito dopler, difração, reflexão, fenômenos): 53 questões (19,9%)

4º Termologia (processo de propagação de calor, mudanças de temperatura e de estado físico, calor latente): 42 questões (15,8%)

5º Óptica (espelhos, refração etc): 22 questões (8,3%)