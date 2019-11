Futsal Série Ouro: Estadual começa a definir os finalistas neste sábado

Curitiba – Principal competição da Federação Paranaense de Futebol de Salão, a Série Ouro do Estadual começa a definir os finalistas da temporada 2019 neste sábado (9), dia no qual Dois Vizinhos e Marreco medem forças pela rodada de ida da semifinal, às 20h30, no Ginásio Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos. Segunda-feira (11) será a vez de Umuarama e Foz Cataratas abrirem o mata-mata, às 20h30, no Amário Vieira da Costa.

Os quatro semifinalistas terminaram a primeira fase nas quatro últimas posições para avançar na competição. O Marreco foi o quarto, o Foz o quinto, o Umuarama o sétimo e o Dois Vizinhos o oitavo colocado. Assim, nessa ordem, está a vantagem de decidir em casa a final do campeonato.

Para esta penúltima fase, não há favoritismo, pois os quatro semifinalistas comemoram a vaga no top 4 fora de casa. Ou seja, os líderes da primeira fase, que tiveram a oportunidade de decidir a vaga diante de seus torcedores, foram eliminados nas quartas de final. O detalhe é que os quatro semifinalistas venceram em casa, na rodada de ida das quartas de final.

Neste sábado (9), o Dois Vizinhos, vice-campeão da Prata 2018, disputa pela primeira vez uma semifinal na elite do Estadual, justamente contra o vice da Ouro 2018. O Marreco, aliás, foi vice também em 2017 e está em sua quarta semifinal consecutiva.

Para este jogo, o Dois Vizinhos, que eliminou o Pato nas quartas, conta com o fator casa, pois em 15 jogos no Teodorico Guimarães tem 11 vitórias, dois empates e duas derrotas em 2019. Na primeira fase, venceu o Marreco por 4 a 0 em casa e perdeu por 5 a 3 em Francisco Beltrão, onde será o jogo de volta da semi, no dia 23 de novembro.

Semifinalista experiente

Na outra semifinal da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019, entre Umuarama e Foz Cataratas, estará o mais experiente do Estado nesta etapa da competição. Comandante da equipe da Capital da Amizade, o treinador Nei Victor disputará sua 16ª semifinal em 25 edições do principal campeonato do Estado. Ele, que tem cinco títulos com o Cascavel Futsal, chegou este ano ao Umuarama e levou a equipe de volta a uma semifinal depois de quatro anos longe desta fase do campeonato. Nas quartas de final, o time umuaramense eliminou o Marechal, que era favorito ao título na temporada. Agora, terá pela frente o atual campeão. O jogo de ida com o Foz Cataratas será às 20h30 desta segunda-feira (11) em Umuarama. Já a volta será dia 22 em Foz do Iguaçu. Na primeira fase, venceu o duelo em casa, por 1 a 0, e foi derrotado fora, por 6 a 3.