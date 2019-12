Futsal Paranaense: Foz Cataratas e Dois Vizinhos decidem o título neste sábado

Foz do Iguaçu – A cidade de Foz do Iguaçu será a capital do salonismo estadual neste sábado (14), dia no qual Foz Cataratas e Dois Vizinhos decidem o título da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019. A partida está marcada para as 21h, no Ginásio Costa Cavalcanti.

Será o encontro derradeiro entre os rivais, que no último fim de semana se enfrentaram pelo jogo de ida em Dois Vizinhos, com vitória dos visitantes por 4 a 2. Com isso, o time iguaçuense tem a vantagem do empate para comemorar o bicampeonato consecutivo. Já a equipe duovizinhense precisa vencer no tempo normal na terra das Cataratas para levar a decisão aos pênaltis.

Campeão em 2018, o Foz Cataratas se classificou para essa final justamente nos pênaltis e diante de seu torcedor, contra o Umuarama. Já o ineditismo fica pelo fato de esta ser a primeira oportunidade de erguer o troféu em casa. No ano passado, comemorou o título em Francisco Beltrão, diante do Marreco. Assim, a cidade de Foz do Iguaçu volta a viver as emoções de uma final de Série Ouro após 18 anos. A última vez foi em 2001, com o extinto Foz Futsal.

O Dois Vizinhos, por sua vez, eliminou na semifinal justamente o Marreco, com a partida derradeira fora de casa. Agora, novamente longe de seu torcedor, tenta o título inédito em sua primeira participação na Ouro, depois de ter sido vice-campeão da Prata 2018.