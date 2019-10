Futsal de base. Do oeste do Paraná para a Espanha

Cascavel – Quatro representantes do salonismo do oeste paranaense estão de viagem marcada para a Espanha, onde defenderão a seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-13, realizado pela Associação Mundial de Futsal na Catalunha, na próxima semana, de 28 de outubro a 3 de novembro.

O craque Aladinho, de Braganey e hoje treinador das categorias de base na Associação Atlética Comercial, em Cascavel, será o auxiliar técnico da equipe do Brasil e terá no elenco o goleiro cascavelense Matheus Lorensi e os toledanos Arthur Carvalho, fixo, e Leonardo Correa, ala, que há três anos também são atletas do Comercial.

No Mundial Sub-13, o Brasil está no Grupo A ao lado de Argentina, Itália e Índia. A estreia será segunda-feira (28), contra os indianos. Os demais jogos, nos dias seguintes, serão contra os argentinos e os italianos, na terça (29) e na quarta (30), respectivamente.

Também participam da competição as seleções de Suíça, Paraguai, Colômbia e Reino Unido, pelo Grupo B, e África do Sul, França, Austrália e Catalunha, pelo Grupo C.

Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados disputarão as quartas de final na sexta-feira (1º). As semifinais serão sábado (2) e a final domingo (3).

Vale lembrar que a Catalunha vive momento político conturbado, com protestos que deixaram centenas de feridos nos últimos dias, em manifestações pela independência da região da Espanha.