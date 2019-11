FUTEBOL | Toledo EC inicia pré-temporada nesta segunda-feira

Depois de uma temporada histórica este ano, na qual conquistou a 1ª Taça (Barcímio Sicupira Júnior) e foi vice-campeão estadual pela primeira vez, faturando, assim, dois troféus inéditos, o Toledo EC iniciará nesta segunda-feira (2) a preparação para outra temporada que já está marcada em sua história, ainda que nem tenha começado. Às 16h, no Estádio 14 de Dezembro, o técnico Paulo Baier receberá os jogadores para dar início à preparação para a disputa de três competições em 2020: a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paranaense, que abrirá a temporada no dia 18 de janeiro.