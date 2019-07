FUTEBOL | Roma contrata a brasileira Andressa

Andressa Alves, um dos destaques da seleção brasileira de futebol feminino, definiu seu futuro ontem. A meia-atacante paulista, que estava desde 2016 no Barcelona, foi anunciada como novo reforço da Roma.

A jogadora de 26 anos foi convocada para as edições de 2015 e 2019 da Copa do Mundo e também participou da Olimpíada do Rio, em 2016. No total, já disputou 84 jogos pela seleção, com 18 gols marcados. Também foi campeã sul-americana duas vezes e ainda faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015.