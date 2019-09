Futebol paranaense: FC Cascavel apresenta o técnico Marcelo Caranhato

Cascavel – Nome até então apenas especulado para comandar a equipe em 2020, Marcelo Fidelcino Caranhato, de 42 anos, foi apresentado oficialmente como treinador do FC Cascavel na tarde desta quarta-feira (11).

Ele já vivia a realidade da equipe há alguns dias, acompanhando a rotina no centro de treinamento e atividades das categorias e base. “Iniciamos as primeiras conversas em junho e a ideia amadureceu. Gostei da filosofia e da estrutura física da equipe, que resgatou uma marca e tem ambição, similar ao que penso”.

Cascavelense por nascimento, Caranhato fez seu nome à frente do Cianorte, equipe que comandou por 1 ano e 7 meses, desde 2016, e que levou ao terceiro lugar no Paranaense 2017 e à terceira fase da Copa do Brasil 2018.

Após deixar o Leão do Vale, chegou a ser anunciado pelo Cascavel CR para o Paranaense 2019, mas deixou a equipe no início da pré-temporada, em novembro de 2018, para assumir este ano o Brusque (SC), que lutou contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense. Caranhato chegou à equipe na 4ª rodada e conseguiu manter o time na 1ª Divisão. Depois, deixou o Marreco catarinense ao término do Estadual. No mês passado, o Brusque foi campeão da Série D do Brasileiro, competição que o FC Cascavel disputará pela primeira vez em 2020.

No Brusque, Marcelo Caranhato acumulou cinco vitórias, três empates e sete derrotas em 15 jogos pelo Catarinense. “Vejo como o momento certo [a chegada ao FC Cascavel]. Estou muito feliz com o projeto, sei da responsabilidade e vim comprometido em dar o meu melhor. Quero retribuir toda a confiança depositada no meu trabalho”.

Gerente de futebol

No mesmo dia em que anunciou o técnico Marcelo Caranhato, o FC Cascavel apresentou o gerente de futebol Fernando Leite, que já vinha trabalhando na equipe há dois meses. “Nesses 60 dias aqui acompanhei a equipe sub-19 na segunda fase do Paranaense para, com a comissão técnica permanente, analisar atletas para integrar o elenco profissional, a partir de novembro. Nesse período também analisamos nomes de treinadores, dentro do perfil que buscávamos. O Marcelo Caranhato tem experiência nos campeonatos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, é um ex-jogador profissional, perfil que se encaixa no objetivo que buscamos. O FC Cascavel larga na frente, organizando-se. Agora vamos montar um elenco que esperamos dar resposta ao que o torcedor espera”.