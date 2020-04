Fundetec vai produzir escudos faciais para trabalhadores da Saúde e Acesc

A Fundetec, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, em parceria com universidades do município , empresas privadas e Semed (Secretaria Municipal de Educação) através da Escola Municipal Alloys João Man, iniciou nesta segunda feira (30) a produção de viseiras para serem disponibilizadas aos servidores da Secretaria de Saúde, atendentes das UPAs, do Centro de Especialidades Odontológicas e para os funcionários da Acesc. A ideia é produzir cerca de 200 peças e disponibilizá-las para uso dos trabalhadores. “Desta forma, a prefeitura de Cascavel oferece aos servidores que estão na linha de frente desta luta contra a disseminação do coronavirus, mais um equipamento que lhes dê segurança para trabalhar”, disse o presidente da Fundetec, Alcione Gomes.

Produção

As viseiras estão sendo fabricadas com o uso de ácido polilático e acetato, são produzidas na impressora 3D da Fundetec e finalizadas em uma máquina laser, que garante a qualidade e eficácia do produto. “Cada impressora 3D leva três horas para produzir uma máscara. No momento há três impressoras produzindo, mas ao longo da semana serão mais. Serão entregues nesta tarde (1) as 15 primeiras máscaras para profissionais da saúde e da Acesc. No decorrer da fabricação as demais máscaras serão disponibilizadas aos trabalhadores”,, coordenador administrativo da Fundetec e responsável pelo setor de TI (Tecnologia da Informação).

A máscara é chamada de escudo facial e deve ser usada por cima de outros equipamentos de proteção, por exemplo, a máscara cirúrgica normal. Ela serve para que o profissional tenha ainda mais segurança ao lidar com o atendimento ao público, principalmente com pessoas com a Covid-19. O escudo é uma barreira para possíveis gotículas e/ou secreções vinda de pacientes. Os equipamentos estão sendo produzidos no laboratório de Inovação da Fundetec, que é referência em trabalhos com robótica e prototipação, por um coordenador administrativo e responsável pelo setor de TI da Fundetec.

Matéria Prima

A matéria prima utilizada para a fabricação dessas peças são a folha de acetato e poliácido láctico (PLA ou ácido poliláctico), assim como o elástico que serve para segurar a máscara no rosto. As peças são produzidas em impressoras 3D e em máquinas de corte a laser.“A média de custo de cada máscara é de R$ 9 a unidade, porém, pode ser que isso diminua conforme a quantidade produzida”, observou Alcione Gomes.