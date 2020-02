Fundação Hospitalar São Lucas diploma 9 médicos especialistas

No dia 20 de fevereiro, os médicos residentes da Fundação Hospitalar São Lucas receberam os diplomas de especialistas nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Medicina da Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia e, pela primeira vez no programa, de Pediatria.

A cerimônia contou com a presença do diretor administrativo da Fundação Hospitalar São Lucas, Ildemar Marino Canto, que também representou a diretora-geral, Jaqueline Gurgacz Ferreira; o diretor financeiro, Fayez Mehanna; e, representando o Centro FAG, o diretor da EAD FAG, Cleber Ramos Fagundes.

Foram titulados em Cirurgia Geral, Murilo Masanobu Tomiyoshi e Bárbara Anahy Vinhas Bazzano. Em Clínica Médica, Douglas Leandro Turim e Felipe Rodrigues Dias. Em Medicina da Família e Comunidade, Renata Sampaio de Alcântara. Em Ortopedia e Traumatologia, Caroline Mayara Kavalco e Marcelo de Almeida Costa. Em Pediatria, Eduardo Vieira de Souza e Cristina Helena Teologides Marcon.

Na ocasião, os residentes de Medicina da Família e Comunidade, da Secretaria de Saúde de Cascavel, Hyan de Alvarenga Moreira, Rita Francisca Lopes de Lima e John Edward Toigo, também receberam seus certificados de médicos especialistas.

Para Ildemar, o programa de residência não é só vantajoso para o médico. “Aperfeiçoa o profissional, auxilia nos trabalhos da instituição, há produção científica em todas as áreas da residência, isso faz com que o hospital, o curso de Medicina, e todos os cursos da área da saúde sejam beneficiados. O objetivo é aumentar o nosso número de residentes para que possamos oferecer à nossa sociedade profissionais na área da saúde com a melhor qualificação”.

O médico pediatra Eduardo Vieira de Souza, que foi diplomado na cerimônia, avalia sua passagem pela residência no Hospital São Lucas: “Cresci muito, não só profissionalmente, mas também como pessoa. Tivemos uma preceptora muito presente, dedicada e qualificada, que somou muito no resultado final”.

A entrega dos diplomas aos especialistas foi feita pelos coordenadores das residências: doutor Kleiton Marcos de Oliveira, da residência em Clínica Médica; doutor Ivan Roberto Bonotto Orso, de Cirurgia Geral; doutor Rogério Yassuaki Sakurada e doutor Marcelo Rodrigo Caporal, de Medicina da Família e Comunidade; doutor Gustavo Meurer, de Ortopedia e Traumatologia; e doutora Ana Paula Cozer Bandeira, de Pediatria.