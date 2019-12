Fronteira fecha ano com recordes

Foz do Iguaçu – Conhecida internacionalmente pela beleza das Cataratas do Iguaçu, a fronteira que abriga uma das maravilhas da natureza fecha o ano de 2019 com recordes triplos.

No Parque Nacional do Iguaçu, foi registrado na manhã de ontem (30) o visitante de número 2 milhões. É a maior visitação anual de todos os tempos. O parque cresceu na procura dos turistas brasileiros e estrangeiros cerca de 7% em relação ao ano passado. Marlucia Pimentel, da cidade de Vitória, foi a visitante premiada.

Ela e o marido, Rubens Pimentel, embarcaram no sonho de visitar o lugar mais amado dos brasileiros com o casal Maria Aparecida e Fernando Rios, amigos há 40 anos. Eles ganharam do Parque Nacional do Iguaçu o passeio de barco pelas Cataratas, o sobrevoo na Maravilha Mundial da Natureza e a experiência gastronômica no Restaurante Porto Canoas, localizado ao lado das Cataratas do Iguaçu.

Emocionada com a surpresa, a visitante número 2 milhões revelou o motivo do passeio: “Visitar as Cataratas do Iguaçu é a realização de um sonho de muitos anos. Convidamos nossos amigos para viajar com a gente e estamos comemorando 35 anos de casados nesta Maravilha da Natureza. Agora a emoção é em dobro.”

Parceria de sucesso

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pela administração das unidades de conservação federais do Brasil. Desde o ano de 1999, o Parque Nacional do Iguaçu conta com gestão dos serviços de visitação turística da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., empresa genuinamente iguaçuense, que integra o Grupo Cataratas.

Lado argentino

Se do lado de cá era só alegria, do lado argentino também. A estimativa é de que neste ano mais de 1,65 milhão de turistas passem pelos portões do Parque que é a casa das Cataratas na Argentina. Isso representa um crescimento de 8% em relação ao número de visitas em 2018.

Patrimônio mundial da humanidade e uma das 7 Maravilhas da Natureza, as Cataratas del Iguazú estão entre os atrativos turísticos mais procurados por turistas do mundo inteiro. Reconhecido como um passeio de imersão na natureza, as Cataratas del Iguazú oferecem a seus visitantes um passeio diferenciado, com muito mais proximidade às quedas e à fauna e à flora do atrativo.

Itaipu

Com passeios que são incrementados cada vez mais, a usina de Itaipu também superou ontem seu próprio recorde anual. A nova marca foi obtida por volta das 15h, quando a visitação chegou a 1,025 milhão de pessoas, batendo os 1.024.549 visitantes registrados durante todo o ano de 2018. Os números consideram as visitas turísticas e institucionais, das margens brasileira e paraguaia da usina.

A dentista Creusa Helena D’Antona de Sousa e o professor Daniel Antonio de Aquino Neto, de Manaus, foram homenageados como os visitantes de número 1,025 milhão. “Foi uma grande surpresa e estamos muito emocionados”, afirmou Daniel, no Mirante Central da empresa. Foi a primeira visita do casal à hidrelétrica.

A expectativa de Itaipu é que serão mais de 1,030 milhão de turistas registrados desde o início de janeiro.

Proporcionalmente, o mês com melhor desempenho para o turismo de Itaipu foi junho de 2019, com salto de 33,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o mês com maior visitação foi janeiro, com 128.840 turistas, 0,8% a mais que janeiro de 2018.

Na margem brasileira, os três atrativos mais procurados pelos turistas foram, pela ordem, Visita Panorâmica, Ecomuseu e Circuito Especial. Na margem paraguaia, a Visita Panorâmica também foi a mais procurada, seguida do Museu da Terra Guarani e o Refúgio Biológico Taty Yupi.

Desde 1976, quando foi aberta para visitação, a Itaipu já recebeu mais de 24 milhões de turistas em ambas as margens.

A Itaipu montou um cronograma de revitalização para todos os atrativos do complexo turístico, que será implementado a partir de 2020.