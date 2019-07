Frio chega com previsão de temperaturas negativas

Guaraniaçu – Apesar de as previsões indicarem que este inverno não será gelado nem com muitos dias seguidos de frio intenso, a primeira frente fria do ano está chegando para valer na região e virá acompanhada por temperaturas negativas.

É o que revelam as previsões do Simepar. O tempo, que já começou a mudar ontem pelo Paraná com a aproximação de uma frente fria, permanecerá instável nesta terça, quarta e quinta-feira, quando a instabilidade vai preceder o avanço de uma massa de ar frio que promete não frustrar os apaixonados pela geleira.

Há alerta para geada por três dias consecutivos na maioria dos municípios da região, como em Cascavel, Guaraniaçu e Toledo. A camada de gelo, que pode ser moderada, promete ser vista na sexta, no sábado e no domingo.

Isso porque as temperaturas mínimas já estão reduzindo gradativamente. Hoje ele deve ser de 14ºC, amanhã de 11ºC, na quinta de 8ºC e na sexta-feira de apenas 2ºC. A menor delas este ano no oeste promete chegar no sábado, com previsão de se repetir no domingo, de -1ºC. A máxima nestes três dias não deverá passar dos 15ºC.

Mas os casacos e cobertas mais pesadas só deverão deixar o guarda-roupa e os armários por alguns dias. A partir de segunda-feira da próxima semana as temperaturas ganham elevação gradativa e até a metade da semana que vem elas voltam para a casa dos 15ºC, com máximas perto dos 22ºC. Elas podem voltar a cair a partir do dia 15, mas sem alerta de geada para esta data, até então.

Aos que não gostam do frio, a boa notícia é que tudo o que tiver para vir, virá em julho. Em agosto e setembro os termômetros devem subir bastante, sem novas formações de geada pela frente.

Reportagem: Juliet Manfrin