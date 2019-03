Frentes atuam para sanar “rastros” dos temporais

Diversas frentes de trabalho da Prefeitura de Cascavel atuam para amenizar os estragos ocasionados na cidade depois da sequência de temporais registrados semana passada. Equipes da Secretaria de Serviços e Obras Públicas iniciariam ontem (11) reparos em ruas danificadas pelo excesso de chuva. Os levantamentos começaram ainda no fim de semana.

“Estamos priorizando as vias onde os estragos foram mais acentuados. Nossas equipes já iniciaram as obras de instalação das manilhas na Rua Ipanema, no Jardim Brasília, estamos agilizando também o estancamento de uma mina que nasceu na Rua das Palmeiras, próximo à Asservel. Com as chuvas houve aumento na nascente, o que tem complicado o trânsito e precisamos conter o crescimento desse buraco fazendo o estancamento, para evitar acidentes”, explicou o diretor Sandro Rancy.

Outro ponto crítico está na baixada da Rua São Paulo e na Rua Osvaldo Cruz. Nessas vias será necessário fazer novas galerias e bueiros para dar vazão à água da chuva. O relatório apontou problemas ainda nos seguintes locais: Rua Hercílio Luz, no Bairro Alto Alegre; Rua Veneza, no Jardim Itália; Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Palmeiras; Rua Hyeda Baggio Mayer, no Parque São Paulo; nas Ruas Recife x Rua Francisco Bartinik, no Jardim Aclimação; Rua Presidente Kennedy, no Centro; Rua Osvaldo Cruz, no Centro; Rua Uruguai, no Centro; Rua Cuiabá, no Centro e Rua Dom Pedrito, no Canadá.