Frango Copacol à moda peruana

INGREDIENTES:

500 g de Peito de Frango Temperado Cozido e Desfiado Copacol

600 ml de leite

4 fatias de pão de forma sem casca

140 g de pimentão em cubinhos

150 g de cebola em cubinhos

15 g de alho amassado

40 ml de azeite de oliva

Açafrão da terra a gosto

Páprica picante a gosto

Pimenta calabresa a gosto

Sal a gosto

Cheiro verde a gosto

6 ovos cozidos

750 g de batatas cozidas

150 g de azeitonas pretas

MODO DE PREPARO:

Coloque o pão de molho no leite, reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão, acrescente o açafrão, a páprica picante, a pimenta calabresa e o sal.

Junte o Peito de Frango Temperado Cozido e Desfiado Copacol e misture bem.

Coloque o pão e o leite, mexa bem e deixe cozinhar até encorpar. Desligue o fogo.

Em uma travessa monte o preparado de frango ao centro e decore com as batatas em fatias, os ovos cozidos cortados e as azeitonas. Sirva quente. Pode acompanhar arroz branco.