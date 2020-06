Foz registra o sexto óbito por Covid-19

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, informou neste domingo (21) o sexto óbito por Covid-19 ocorrido neste sábado, 20 de junho. O paciente de 72 anos foi transferido da UPA João Samek para o Hospital Municipal ‪às 00h34‬ do dia 20 de junho, em estado grave, sendo admitido na Unidade de Terapia de Doença Infecciosa, evoluindo para insuficiência respiratória aguda, sendo monitorado em ventilação mecânica. O óbito ocorreu às 3h15.

A unidade hospitalar seguiu todos os procedimentos do fluxograma para óbito de casos suspeitos da Covid-19. O teste para o novo coronavírus foi realizado ainda no leito do paciente.

Os profissionais do Hospital Municipal embalaram corretamente o corpo, com identificação relativa ao risco biológico. O serviço funerário, ainda sem a comprovação positiva para a doença, autorizou o preparo do corpo para velório.

Tão logo o resultado foi concluído e confirmado a Covid-19 no paciente, a equipe do Hospital entrou em contato com os familiares para repassar as informações. Porém, no período informado, o velório já estava ocorrendo e segundo informações repassadas, com aglomeração de pessoas no local.

A Vigilância Epidemiológica vai rastrear os familiares e todas as pessoas que foram ao velório, bem como os profissionais que manusearam o corpo do paciente, prescrevendo o isolamento domiciliar. O Hospital Municipal vai investigar este processo.

Recomendação

Vale lembrar que, mesmo se tratando de morte natural, os velórios estão contra indicados neste período de pandemia devido à aglomeração de pessoas e ao risco de transmissão da doença. O recomendado é que a cerimônia seja rápida e ocorra com no máximo dez pessoas, mantendo o distanciamento. Pessoas com mais de 60 anos ou que façam parte dos grupos de risco não devem participar de velórios. Para casos confirmados da Covid-19, o sepultamento é direto.