Foz registra 48 novos casos de coronavírus em 24 horas

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta sexta-feira (19), 48 casos positivos de covid-19, totalizando 394 casos da doença no município. São 30 mulheres e 18 homens com idades entre 5 meses e 76 anos.

Das 48 pessoas, apenas uma está internada no Hospital Ministro Costa Cavalcanti. As demais estão em isolamento domiciliar por apresentarem apenas sintomas leves da doença.

A Vigilância Epidemiológica monitora todos os casos confirmados, bem como os contatos próximos dos pacientes, a fim de evitar a disseminação da doença.

Dos 394 casos confirmados, 193 já estão recuperados, 184 estão em isolamento domiciliar, 13 pessoas estão internadas e o município também contabiliza 4 óbitos.