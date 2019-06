Foz Futebol apresenta comissão técnica para disputas da Taça FPF

Foz do Iguaçu – O Foz do Iguaçu já se prepara visando as disputas da Taça FPF 2019. Ontem a diretoria do Azulão apresentou a nova comissão técnica. Na verdade, a “velha” comissão, já que o treinador Rodrigo Casca teve contrato renovado e ganhou dois novos membros para equipe técnica.

Passam a integrar a nova comissão técnica o preparador de goleiros Anderson Rodrigues, que tem passagens pelo Operário, Maringá e Águia Negra (MS), e o preparador físico Edmilson Cordeiro, que já passou por Paraná Clube, Rio Branco, Prudentópolis e União Beltrão.

“A Taça FPF é uma competição muito importante que pode nos dar a vaga para o brasileiro do ano que vem. É a série D, muitos não dão valor, mas que dá uma chance de subirmos nacionalmente”, explica Rodrigo Casca.

A diretoria trabalha também para anunciar nos próximos dias o nome de pelo menos dez novos jogadores. A equipe da fronteira estreará na competição no dia 28 de julho no Estádio do ABC contra o Batel de Guarapuava.