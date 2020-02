Foz esclarece que não há suspeita de coronavírus no Município

Prefeitura de Foz do Iguaçu

A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu emitiu nota domingo (16) explicando que não há caso suspeito caso registrado de coronavírus no Município. As informações que circulam pela internet sobre o registro da doença em Foz não são verdadeiras.

A Secretaria de Saúde informou ainda que abrirá sindicância para apurar a autoria da divulgação criminosa de fatos inverídicos que estão gerando impactos entre a população.

A Vigilância Epidemiológica do Município está de plantão 24 horas para esclarecer à população sobre o coronavírus e também para monitorar possíveis casos suspeitos pelo número: (45) 99992-0550.