Foz do Iguaçu sediará etapa do festival de mágicas

De 18 a 22 de novembro, Foz do Iguaçu será palco de uma das etapas da 18ª edição do Festival de Mágicas de Curitiba. Onze apresentações de mágicos convidados de todo estado serão realizadas em cinco centros d convivência e no CAIA do Porto Meira. As apresentações são gratuitas e contam com apoio institucional da Fundação Cultural e da Secretaria de Educação.

O festival, coordenado pela Associação dos Mágicos do Estado do Paraná (MAGIPAR), acontece ininterruptamente há 18 anos em Curitiba. Nas edições de 2017 e este ano, a realização do evento optou por realizar apresentações também fora da capital, numa iniciativa para a difusão da mágica no estado. Cidades como Londrina, Maringá, São José dos Pinhais e Paranaguá, já receberam etapas do festival.

Em Foz, o grupo de seis mágicos fará 11 apresentações gratuitas; 10 nos centros comunitários escola bairro, e uma no CAIA. O público alvo são crianças e adolescentes, por isso a opção pelos espaços integrados às escolas. “Mas os espetáculos também são abertos aos adultos. É um espetáculo imperdível e único, onde os mágicos mostrarão um panorama da mágica brasileira com mágicas de salão, de grandes ilusões, close-up e cômicas. Cada mágico apresentará seus melhores atos e números mágicos”, disse Orli Carrara, membro da Magipar.

O Projeto foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Estado do PR, e incentivo da COPEL.

Veja o cronograma das apresentações:

Dia 18 – CCEB Clóvis da Cunha Viana (10h / 13h40)

Dia 19 – CCEB Leonel Brizola ( 13h40 /14h50)

Dia 20 – CCEB Érico Veríssimo (10h30 / 14h)

Dia 21 – CCEB Darci Zanata (13h30 / 14h30)

Dia 21 – CAIA Porto Meira (10h)