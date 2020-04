Foz do Iguaçu retoma nebulização contra a dengue

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu recebeu do Governo do Estado, 200 litros de inseticida para os trabalhos complementares de combate à dengue. Nesta etapa, os profissionais do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) estão percorrendo os bairros com os maiores índices de casos da dengue e aplicando o inseticida com bombas costais.

Nessa terça-feira (14) e quarta-feira (15) as ações se concentram no bairro Panorama, região do Jardim São Paulo.

Desde o ano passado estamos trabalhando intensamente nas ações para conter a dengue. Os agentes de saúde (ACEs e ACSs), tanto do CCZ quanto das Unidades Básicas de Saúde, realizam diariamente as visitas domiciliares orientando os moradores para que mantenham seus imóveis limpos e agora estamos executando mais uma ação complementar que é a aplicação do inseticida com bombas costais nos bairros com maiores índices, disse o Coordenador do Comitê da Dengue, Jean Rios.

Segundo ele, o inseticida ajuda mas não resolve o problema. “A limpeza do quintal para a eliminação dos objetos com água parada continua sendo a melhor forma de eliminar o mosquito Aedes aegypti, e consequentemente reduzir os casos da doença, uma vez que o inseticida tem efeito médio de 15 a 25 minutos para matar insetos e não tem efeito residual, ou seja, não mata as larvas e pupas- do mosquito”, explicou.

Nebulização

Com a chegada do inseticida, além dos trabalhos com bombas costais nos pátios das casas, na próxima semana também será feito a nebulização com o veículo, popularmente conhecido como fumacê.

O Paraná, assim como outras centenas de municípios brasileiros, ficou por muitos meses sem receber do Ministério da Saúde o inseticida por problemas na formulação do produto.

Boletim Epidemiológico da Dengue

Do ano passado até agora, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, já registrou 21.359 notificações, 7.380 confirmações da doença e 5 óbitos.