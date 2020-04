Foz do Iguaçu registra segunda morte por covid-19

Foz do Iguaçu registrou a segunda morte pelo novo coronavírus nesta segunda-feira (27). O paciente, um homem de 42 anos, estava internado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde a última sexta-feira (24), quando procurou a Central de Triagem de forma espontânea.

Ele apresentava febre, fraqueza, tosse seca, desconforto respiratório, diarreia e náuseas. Após 24 horas, o quadro se agravou e o paciente foi conduzido a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde fez uso de ventilação mecânica. O homem teve uma parada cardiorrespiratória e na madrugada desta segunda-feira veio a óbito.

O exame coletado no Laboratório Municipal atestou positivo para a covid-19. Porém, o município ainda aguarda a confirmação do Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná).

O homem, que era diabético, não apresentava históricos de viagens, porem, teve contato com um caso confirmado de coronavírus no ambiente de trabalho há cerca de dez dias.

O Hospital Municipal seguiu todo o protocolo de manejo do corpo, conforme determina o Ministério da Saúde. Os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da covid-19 NÃO são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre familiares e amigos.