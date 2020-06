Foz do Iguaçu reforça pedido de atendimento telefônico em caso de suspeita da covid-19

O Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus de Foz do Iguaçu reforça a importância da população acionar as linhas telefônicas do Plantão Coronavírus ao surgirem sintomas gripais. O comunicado é muito importante, pois muitas pessoas têm buscado o atendimento presencial na triagem do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL). Uma conduta equivocada, que, segundo as autoridades em saúde, além de sobrecarregar o sistema, coloca em risco a vida do próprio paciente e de todos no local.

O plantão funciona 24 horas nos seguintes números: 99992-0550 / 99997-5111 / 99975-5257 / 99997-5251 / 99997- 5150 / 99997-5335 e 3521-1800.

O protocolo de saúde adotado no município prevê a busca por informações via plantão caso o usuário apresente sintomas leves como tosse, coriza ou febre. Com sintomas agravados (falta de ar aguda), a orientação é acionar o SAMU (192).