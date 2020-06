Foz do Iguaçu recebe doações de organização internacional

A Secretaria Municipal de Saúde e a Polícia Federal de Foz do Iguaçu receberam nessa semana a doação de termômetros infravermelhos e máscaras provenientes da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A organização – que atua na cooperação entre países da América Latina no combate à pandemia – propôs a doação de 80 termômetros e 2.160 máscaras N95 via Ministério da Justiça. A escolha pela região de fronteira veio devido ao grande fluxo de circulação de pessoas. Mesmo durante a pandemia, o controle de mercadorias e pessoas com autorização para cruzar as fronteiras, bem como nas fiscalizações, continua intenso.

O lote das máscaras foi destinado aos agentes da Polícia Federal, e o município recebeu 70 termômetros infravermelhos que serão utilizados nas barreiras sanitárias. “Parcerias como esta são fundamentais para mantermos o trabalho de combate ao coronavírus, e obtermos sucesso nas estratégias de enfrentamento”, comentou o vice-prefeito Nilton Bobato, durante a entrega das doações.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, Mozart Fuchs, a doação vem atender uma demanda para a proteção dos agentes na linha de frente das fiscalizações. “O recebimento dos equipamentos de proteção individual doados pela OIM são importantes para evitar que os agentes do Estado, responsáveis pelas ações de fiscalização dessas pessoas, tornem-se foco de propagação do Coronavirus”.

A ação é a primeira de uma série de medidas de combate à pandemia nas fronteiras, realizada pelo projeto regional EuroFront, visando atender quatro fronteiras terrestres da América Latina com o financiamento da União Europeia.