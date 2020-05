Foz do Iguaçu recebe doação de máscaras cirúrgicas e aventais

A Prefeitura de Foz do Iguaçu recebeu quatro mil máscaras cirúrgicas e mil aventais descartáveis. Os materiais foram doados pelo Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) e serão utilizados no enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) na cidade.

Os produtos anti-epidêmicos, no valor de R$ 13,5 mil, foram doados pelo instituto após um pedido feito pela Diretoria de Assuntos Internacionais do município. A solicitação foi realizada no dia 05 deste mês ao diretor- presidente do Ibrachina, Tomas Law. A instituição realizou a compra dos materiais e também ficou responsável pelo custo do frete da carga até o município.

“Neste momento descobrirmos muitos parceiros e todo apoio é essencial. Nos próximos dias receberemos uma nova remessa de doações de máscaras N-95, da cidade de Xiamen. Juntos, somamos esforços no combate ao coronavírus”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

“A irmanação existente entre Foz do Iguaçu e cidades chinesas, além das parcerias na realização de eventos culturais, e o apoio da Embaixada da China no Brasil, foram essenciais para que o município recebesse a doação. O material ficará à disposição da Secretaria de Saúde”, explicou o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali.

Fundado em 2018, com sede em São Paulo, o instituto atua na promoção e integração entre as culturas e os povos do Brasil, da China e de outros países que falam o idioma português. Entre as atividades da entidade estão: realização de palestras, workshops, intercâmbios e atividades e eventos culturais.

Nova doação

Nos próximos dias, o município receberá uma nova doação só que desta vez da prefeitura de Xiamen, cidade co-irmã de Foz do Iguaçu. A carga com 10 mil máscaras, modelo N95, será utilizada por profissionais da saúde no enfrentamento ao novo coronavírus na cidade. O frete da carga, avaliada em R$ 250 mil, será custeado pela prefeitura da cidade chinesa.