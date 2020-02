Foz do Iguaçu monitora caso suspeito de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), através da Vigilância Epidemiológica, informa que foi identificado um caso suspeito de Covid-19 (Coronavirus) em Foz do Iguaçu.

Trata-se de uma paciente de 23 anos vinda de Roma, na Itália. Ela chegou a Foz no dia 16 de fevereiro e no dia 21 iniciou um quadro de tosse. No dia de hoje (29) a paciente procurou a UPA Dr Walter Cavalcante, no Morumbi, apresentando febre e tosse, sem outros sintomas. Devido ao quadro clínico, o caso foi encaminhado ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), que classificou como caso suspeito.

Todos os materiais coletados serão encaminhados ao Lacen e as orientações quanto ao isolamento da paciente foram repassadas aos familiares pela equipe médica.

Como o caso é classificado como baixa gravidade, ela

permanecerá em quarentena, na própria residência, enquanto aguarda os resultados dos exames.

Enquanto esteve na UPA, a paciente permaneceu isolada com uso de máscara e todos os demais procedimentos foram adotados pela equipe médica.