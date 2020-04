Foz do Iguaçu investiu R$ 7,1 milhões no combate ao novo coronavírus

Foz do Iguaçu é um dos municípios que vem desenvolvendo uma ampla frente de combate ao novo coronavírus (covid-19) no Paraná. A prefeitura adotou medidas para o reforço da estrutura na rede pública de saúde e também na área econômica. Na Saúde já foram investidos R$ 7,1 milhões de recursos, dos quais R$ 5,7 milhões dos cofres municipais e R$ 1,4 milhão destinado pela Justiça Federal (4ª Vara de Execuções Penais).

O recurso foi aplicado na aquisição de equipamentos e insumos e na reestruturação hospitalar com a oferta de 70 novos leitos (53 de internamento e 17 de UTI) para atendimento aos pacientes infectados. Até o momento, Foz do Iguaçu tem 29 casos confirmados da doença.

Economia

O prefeito Chico Brasileiro anunciou um pacote de emergência no valor de R$ 50 milhões (Foz Juro Zero e Fundo de Aval) em apoio aos pequenos empresários. É a segunda medida de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) adotada na área econômica na cidade. A primeira ocorreu com a suspensão de impostos e taxas municipais por 90 dias.