Foz do Iguaçu FC quer boa apresentação na despedida

Foz do Iguaçu – Equipe de pior campanha do Paranaense de Futebol 2019 justo no ano histórico em que disputou a Copa do Brasil pela primeira vez e que ainda tentará o acesso nacional na Série D do Brasileiro, o Foz do Iguaçu recebe o Operário neste domingo, às 16h, no Estádio do ABC, disposto a se despedir com estilo da elite do Estadual.

Rebaixado antecipadamente na rodada passada, o Azulão da Fronteira quer uma boa apresentação para elevar o moral antes de iniciar as disputas da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que terá a 1ª rodada no dia 5 de maio.

“Esse jogo para nós, em relação ao campeonato não significa muito, mas em relação àquilo que sempre falo que uma hora nosso time vai ‘encaixar’ e que futebol não se faz do dia para a noite, é de suma importância, para nós acabarmos o Paranaense com um bom jogo, uma desenvoltura e uma performance que tem que ser a melhor que tivemos até hoje”, diz o técnico Negreiros.

Do outro lado, para o Operário, o jogo pode valer a segunda colocação na pontuação geral do campeonato.