Foz do Iguaçu atinge 80 casos de covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou no fim da tarde desta terça-feira (19), mais dois casos positivos do novo coronavírus, totalizando 80 casos da doença no município. Os novos casos são de um homem de 31 anos e uma mulher de 72 anos.

O homem apresentou sintomas leves após ter contato com um caso confirmado da doença. Ele procurou atendimento na Triagem covid-19 do Hospital Municipal, foi manejado como caso suspeito, notificado e realizada a coleta do exame para confirmação da doença. Ele está em isolamento domiciliar.

A mulher de 72 anos, sem histórico de deslocamento ou contato próximo com caso confirmado da doença, procurou atendimento no Hospital Municipal, onde permanece internada, em leito de enfermaria na ala covid. O quadro dela é estável. Os dois casos foram classificados como transmissão comunitária.

A Vigilância Epidemiológica monitora e rastreia todos os contatos próximos dos pacientes confirmados, a fim de evitar a disseminação da doença.

Dos 80 casos confirmados, 61 já estão recuperados, 13 estão em isolamento domiciliar, 4 pessoas estão internadas e o município também contabiliza 2 óbitos.