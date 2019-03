Foz desafia a boa fase do Athletico para não ser rebaixado neste sábado

Curitiba – A 4ª e penúltima rodada da Taça Dirceu Krüger será realizada neste fim de semana e pode ser de definições no Paranaense de Futebol 2019. A começar pelo jogo único deste sábado, entre Atlhetico e Foz do Iguaçu, às 18h, na Arena da Baixada.

O duelo vale a classificação para a semifinal para o Furacão e sobrevida na luta contra o rebaixamento para o Azulão da Fronteira, que em caso de derrota estará matematicamente de volta à Segunda Divisão.

O momento atual das equipes não é favorável para o desafio do time iguaçuense. O Rubro-Negro da capital está embalado nesta 2ª Taça, com três vitórias em três jogos, nos quais marcou 15 gols, média de cinco por rodada. Essa campanha elevou o Athletico à liderança geral do campeonato e à condição de melhor ataque do Estadual, com 20 gols.

Já a campanha do Foz contrasta com a do rival deste sábado. Com apenas um gol marcado em toda a competição, o time iguaçuense tem o pior ataque, além de ter também a pior defesa dentre os 12 participantes, com 14 gols sofridos. Uma vitória na Arena, entretanto, mudará todo esse panorama, pois colocará o Azulão da Fronteira de vez na briga por uma vaga na semifinal da Taça Dirceu Krüger.