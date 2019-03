Foz do Iguaçu – Em alta com o título inédito conquistado em 2018, além de ter sido destaque do Estado nas duas últimas edições da Liga Nacional – foi semifinalista em 2017 e chegou às oitavas ano passado – o Foz Cataratas inicia nesta sábado a busca pelo bicampeonato da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O time das três fronteiras recebe o Toledo para duelo regional pela 1ª rodada do Estadual, às20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti.