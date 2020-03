Chico Vargas, gerente de produção, confirma que a Fox Sports irá transmitir o MotoGP com exclusividade para o Brasil nos canais de TV a cabo. A temporada terá início no dia 5 de abril, com a disputa do GP das Américas, em Austin, nos Estados Unidos. Vargas também informa que a narração será de Téo José. O comentarista será escolhido nos próximos dias.

