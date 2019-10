Fórum do Empreendedor começa nesta terça-feira em Santa Terezinha de Itaipu 

Fórum do Empreendedor inicia nesta terça, na Escola do Trabalho, em Santa Terezinha

Aprimorar o conhecimento para obter melhores resultados. Esta é a proposta do Fórum do Empreendedor, evento gratuito promovido pelo governo municipal, que acontece nesta terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de outubro, em Santa Terezinha de Itaipu. Os dois dias de encontro serão realizados na Escola do Trabalho, das 19h30 às 20h30.

A novidade visa proporcionar capacitação técnica, estímulo ao empreendedorismo e um novo olhar voltado ao aquecimento dos negócios aos comerciantes, industriais, lojistas, trabalhadores autônomos e pessoas interessadas em novidades para o mercado econômico.

A programação do Fórum do Empreendedor abordará os temas: “Vencer pela Atitude: 7 passos” e “Oportunidades e Desafios Empresarial”. Os trabalhos serão conduzidos pelo palestrante e consultor, Oswaldo Miguel dos Santos, que possui 18 anos de experiência. Ele é professor de graduação na Fundação Getúlio Vargas na área de Qualidade e Produtividade.