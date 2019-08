Fórum da Diversidade aborda temas para estudos em sala de aula

A Secretaria da Educação de Toledo promoveu esta semana o Fórum Municipal da Diversidade no auditório da FAG (Faculdade Assis Gurgacz) câmpus Toledo.

O fórum teve como objetivo destinar um momento para estudos, reflexão e discussões acerca das temáticas da diversidade. Uma palestra abordou a “Atuação docente em Ensino Religioso: espaço de diversidade e exercício de alteridade” e a mesa redonda teve como tema “Machismo, feminismo e identidades de gênero no trabalho escolar: uma abordagem a partir dos direitos humanos”.

O intuito foi partilhar experiências e conhecimentos sobre as diversas formas de manifestação dos fenômenos religiosos, de identidades pessoais e culturais e sobre a cultura machista que ainda determina e limita muitas vivências.

Para o coordenador de Diversidade e Ensino Religioso da secretaria, professor Ney Arboleya, a proposta era discutir temáticas educacionais a fim de proporcionar e formar professores nesse contexto educacional que consigam entender o plural que é o Brasil.

Para a professora Janice de Souza Salvador, o fórum é extremamente relevante. “Toda essa diversidade está presente em nossas instituições de ensino e em nossa sociedade. Sem dúvida, é uma atribuição da Secretaria de Educação criar espaços para que diferentes agentes públicos possam discutir e problematizar sobre esses temas possibilitando, assim, outros olhares sobre o assunto”.

Já para a diretora do Departamento de Ensino, Elissiane Aparecida Zen do Amaral, o evento é um espaço destinado ao estudo e à reflexão. “Frente ao que os documentos oficiais observam para o Ensino Religioso, mais do que nunca esses momentos se fazem necessários, uma vez que é preciso que tenhamos outras oportunidades de estudos e vivências para que a condução dos trabalhos realmente se efetive em sala de aula”.