Formatura da Educação de Jovens e Adultos é realizada na Univel

Em parceria com a Prefeitura de Cascavel e a Secretaria Municipal de Educação, foi realizado no auditório do Centro Universitário de Cascavel – Univel a Formatura da EJA (Educação de Jovens e Adultos), um momento especial na vida dos estudantes. “Com dez anos de idade comecei a trabalhar e só agora tive a oportunidade de estudar. Estou muito feliz, pois hoje é um dia de vitória”, conta a formanda Marilete Vengra de Alves.

O reitor da Univel, Renato Silva, deu as boas-vindas aos formandos. “Existem várias ferramentas para a transformação, porém, a melhor delas é a educação. Na Univel vocês estão em casa. Estudem, nunca é tarde para aprender. Nós temos planos e oportunidades disponíveis. Precisamos libertar o nosso país para não sermos reféns da ignorância e para isso o povo precisa ser forte e perseverante”, ressaltou Renato Silva.

Para a professora e atual diretora do Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos Paulo Freire, Érika Teixeira, a escola tem um papel fundamental de cunho científico. “A formatura é um momento de muita alegria. A maioria dos alunos é da classe trabalhadora e precisa se esforçar muito para conseguir estudar. A escola é um espaço de transmissão do conhecimento científico. O aluno frequenta para ter acesso à língua portuguesa, à matemática, à história, à arte e a tantos outros conhecimentos que o homem construiu no decorrer da história”, diz Érika.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, lembrou sobre a atuação da Univel em busca de transformar a vida das pessoas por meio da educação. “O Renato Silva foi o primeiro empreendedor de uma faculdade privada em Cascavel. Ele acreditou na educação. Todos os dias temos a oportunidade de reescrever nossa história e esses formandos são a prova de que, por mais difícil que a sua realidade seja, é possível alcançar sonhos. Temos que comemorar”, pontua Leonaldo Paranhos.