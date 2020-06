Força-tarefa começa a fiscalizar uso de máscaras em Cascavel

A força-tarefa criada pela Vigilância Sanitária para fiscalizar o uso de máscaras está no Bairro Floresta em Cascavel nesta segunda-feira (8), das 9h às 12h, com ações de orientação à população.

A ação se repetirá no período da tarde, das 14h às 17h, na Avenida Papagaios, esquina com a Rua Condor, ao lado no módulo da Guarda Municipal.

Essa primeira fase da fiscalização será mais orientativa. No entanto, a partir do dia 24 de junho, as abordagens já serão passíveis de multa.

Atendimento de pacientes com covid-19

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, concedem entrevista coletiva às 11h30 desta segunda-feira (8), sobre a resposta ao Ministério Público Federal. Na ocasião também serão apresentadas novas medidas de estruturação para o atendimento exclusivo de pacientes com covid-19.