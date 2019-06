Fomento Paraná lança linha de crédito para caminhoneiros

A Fomento Paraná oferta a partir de segunda-feira (17) a linha BNDES Crédito Caminhoneiro, lançada pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O crédito de até R$ 30 mil é destinado a financiar gastos de caminhoneiros autônomos com manutenção e conservação de caminhões para prestação de serviços de frete – troca de pneus, compra de autopeças, serviços gerais em oficinas e seguro.

Podem utilizá-la transportadores autônomos inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC no Estado do Paraná). O prazo para pagamento é de até 30 meses, podendo-se incluir no prazo uma carência de até três meses. A garantia exigida será na modalidade de aval de terceiros.

Para contratar os financiamentos dessa linha de crédito os caminhoneiros devem entrar em contato e formalizar a solicitação em um ponto de atendimento ativo da Rede de Parceiros da Fomento Paraná (Agentes de Crédito e Correspondentes), disponível no portal institucional www.fomento.pr.gov.br/#mapa.

SEGURANÇA – O objetivo com a nova linha de financiamento é oferecer um mecanismo para que os caminhoneiros possam diluir os custos necessários para preservar por mais tempo os ativos que eles financiaram anos atrás.

A melhoria da manutenção desses veículos proporciona também ganhos em segurança para os profissionais e usuários das estradas, além de empresas contratantes de fretes e instituições que financiaram os veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a falta de manutenção dos veículos é um dos principais problemas identificados nas operações de fiscalização, com severos impactos na segurança nas rodovias brasileiras.

Para atingir especificamente os caminhoneiros autônomos, o crédito será limitado àqueles empreendedores que possuem no máximo dois caminhões registrados em seu nome. Inicialmente, a Fomento Paraná disponibilizará R$ 3 milhões para atender os profissionais interessados até o prazo de 26 de maio de 2020.