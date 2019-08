Fluminense vence o Internacional no Maracanã

CBF

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE A – 2019

Jogo: 127

Maracanã – Rio de Janeiro – RJ Sábado, 03 de Agosto de 2019 19:00

Premiere

2

Fluminense – RJ

Yony Gonzalez 12′ (2ºT)

Natanael 22′ (2ºT)

1

Internacional – RS

Edenilson 45+1′ (2ºT)

Resumo da Partida

Escala de Árbitros

Documentos

Escalação

No Maraca

FLUMINENSE BATE O INTERNACIONAL E VOLTA A VENCER NO BRASILEIRÃO

Jogando em casa, o Tricolor carioca venceu o Colorado por 2 a 1 na abertura da 13ª rodada da Série A

Depois de sete jogos sem vitória, o Fluminense voltou a triunfar pelo Brasileirão. Na noite deste sábado (3), pela 13ª rodada, o Tricolor recebeu o Internacional, no Maracanã, e conquistou uma vitória por 2 a 1. No Rio de Janeiro, Yony González e Natanael (contra), marcaram para o time casa, enquanto Edenílson descontou para o Colorado.

Com a vitória, o Fluminense alcançou a marca dos 12 pontos e vai dormir fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Inter segue momentaneamente na sexta posição, com 20 pontos.

O jogo

Querendo reencontrar o caminho das vitórias, o Fluminense tomou conta das ações nos primeiros minutos da partida. Aos 12, Pedro recebeu passe dentro da área, chutou rasteiro e viu a bola carimbar a trave direita do goleiro Marcelo Lomba. Quatro minutos depois, Ganso foi quem teve a chance, mas parou na boa defesa do arqueiro colorado. Aos poucos, os visitantes equilibraram o jogo chegando com perigo pela primeira vez, aos 23 minutos. Bruno Fuchs arriscou de longe e obrigou Muriel a fazer uma grande defesa. Na sequência, o time da casa voltou ao ataque e quase abriu o marcador com Yony González. O Inter não deixou barato e respondeu em boa finalização de Wellington Silva, aos 36. Já na marca dos 42, o Colorado teve grande chance com Tréllez, mas Muriel mais uma vez salvou o Tricolor. Minutos antes do intervalo, Pedro apareceu de novo para o Flu e Marcelo Lomba se esticou todo para evitar o gol.

Se no primeiro tempo o placar permaneceu zerado, na volta do intervalo a história foi diferente e, aos 12 minutos, Yony González colocou os cariocas na frente. Após ótimo cruzamento de Caio Henrique, o atacante ganhou no alto e testou firme direto para o fundo das redes. O gol animou o Tricolor que montou uma blitz no ataque. Na primeira chance, Marcos Paulo mandou por cima da meta colorada, aos 14. Dois minutos depois, Yony apareceu de novo e soltou o pé da entrada da área, mas parou na defesa de Marcelo Lomba. O Fluminense seguiu pressionando e ampliou o marcador, aos 22. Pedro fez boa jogada, tocou para Ganso, a bola desviou na marcação de Natanael e foi morrer dentro da meta. Com boa vantagem, os donos da casa passaram a ter maior controle do jogo. Já nos acréscimos, Edenílson marcou para o Internacional, mas a reação colorada parou por aí e o Tricolor saiu de campo com a vitória.