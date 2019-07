Flamengo goleia o Goiás pelo Brasileirão

O Flamengo fez a festa no Maracanã! Na primeira partida no estádio após a conquista da Copa América pela Seleção Brasileira, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Goiás e goleou por 6 a 1, nesse domingo (14), em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Os 65 mil presentes viram Arrascaeta (três vezes), Gabriel (duas vezes) e Bruno Henrique balançarem as redes. O gol do Goiás saiu dos pés de Kayke.

Com o resultado, o Flamengo permanece na terceira colocação da tabela, com 20 pontos. O Goiás aparece em sétimo, com 15 somados. Confira como está a classificação do Campeonato Brasileiro!

O primeiro tempo de Flamengo e Goiás foi de encher os olhos da multidão presente no Maracanã na manhã deste domingo (14). As emoções foram fortes no primeiro jogo no estádio após a Copa América. Logo aos cinco minutos, depois da trama entre Arão, Everton Ribeiro e Gabriel, Arrascaeta recebeu livre para abrir o placar. Mas, em um uma falha do zagueiro Rodrigo Caio, Kayke empatou aos 11 minutos e colocou o Goiás de volta no jogo. No lance seguinte, Michael ainda acertou uma bola na trave e quase virou. Mas o Rubro-Negro tinha muito volume de jogo, e conseguiu três gols em apenas seis minutos. O primeiro foi aos 43, quando Bruno Henrique aproveitou cruzamento e mandou para as redes. Dois minutos depois, Arrascaeta fez o segundo dele no jogo, após linda jogada de Gabriel pela direita. E, já aos 45, o uruguaio guardou o terceiro dele, depois de tentar cruzar e a bola morrer no ângulo do goleiro Tadeu.

O Flamengo continuou na batida forte depois do intervalo. Com dez minutos, chegou ao quinto gol: Arrascaeta cruzou na medida pra Gabriel que, de cabeça, fez mais um no Maraca. O substantivo “intensidade” permaneceu sendo a tônica do Rubro-Negro. Em ritmo alucinante, Everton Ribeiro deu lindo passe para Arrascaeta, que deixou Gabriel livre, sem goleiro, que só completou para o gol. Foi o segundo dele e o sexto do Fla. No decorrer da etapa, os cariocas tiveram pelo menos mais três chances de ampliar, mas o goleiro Tadeu protagonizou boas defesas, salvando o Esmeraldino de uma goleada maior ainda.