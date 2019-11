Flamengo empata com Goiás e vê vantagem diminuir no Brasileiro

Mesmo jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), o Flamengo começou melhor diante do Goiás e chegou a abrir 2 a 0 nesta quinta (31). Porém, no final da partida permitiu que o esmeraldino empatasse em 2 a 2 em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado a equipe carioca alcança 16 jogos de invencibilidade nesta edição da competição, mas vê sua vantagem diante do vice-líder Palmeiras cair para 8 pontos.

Vitória do Santos

Em partida disputada na Vila Belmiro que começou às 19h15, o Santos derrotou o Bahia por 1 a 0. Com este triunfo o peixe chegou aos 55 pontos, permanecendo na terceira posição.

Nesta partida o árbitro de vídeo (VAR) teve participação de destaque, anulando um gol para cada equipe.

O gol da vitória do Santos saiu aos 8 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti do uruguaio Carlos Sánchez.