Flamengo e Corinthians decidem vaga às quartas da Copa do Brasil

Rio de Janeiro – Após ter saído de campo vitorioso por 1 a 0 fora de casa, o Flamengo recebe o Corinthians nesta terça-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para as 21h30, no Maracanã, com transmissão ao vivo por TV Globo e Sportv.

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza no fim de semana, o Rubro-Negro contará com o apoio de sua torcida no Maraca. Com mais de 50 mil ingressos vendidos, a equipe ainda não terá no comando o técnico português Jorge de Jesus, que é aguardado na Gávea na pausa do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa América.

Assim, o Rubro-Negro terá no comando o treinador interino Marcelo Salles, que assumiu a função após a demissão de Abel Braga. Para esta partida, ele terá o retorno do atacante Bruno Henrique, que não atuou contra o time cearense devido à lesão no tornozelo. Dessa maneira, o uruguaio Arrascaeta, que foi o escolhido para vaga, deverá voltar para o banco de reservas e o ataque será formado por Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Do outro lado, após derrota por 1 a 0 em casa, o Corinthians precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença no Maracanã para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Vitória pelo placar mínimo levará a decisão para os pênaltis. O Alvinegro Paulista teve mais tempo de preparação, pois não atuou no fim de semana, por sua partida com o Goiás ter sido adiada em acordo entre as duas equipes.

Em campo, a dúvida fica por conta de Fagner. O lateral-direito não treinou nos últimos dias por dores na coxa esquerda. Sua condição física é monitorada constantemente pelo departamento médico do Corinthians. Por outro lado, Ramiro está liberado pelos médicos após se recuperar de uma contratura no reto femoral da coxa direita.