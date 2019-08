Flamengo acumula lideranças no Brasileirão e no Brasileiro Sub-20

O torcedor do Flamengo tem tido todos os motivos para rir à toa. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, o Rubro-negro assumiu a liderança do Brasileirão 2019. A primeira posição no Campeonato Brasileiro, no entanto, não é exatamente uma novidade para os flamenguistas. Em outras categorias do torneio nacional, o flamenguista já experimentou o gosto da liderança.

O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os cariocas ainda não foram derrotados no torneio: são oito vitórias em 11 jogos, que colocam Fla em primeiro lugar isoladamente, com 27 pontos. O Rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira (28), contra o Cruzeiro, para tentar manter sua liderança. Uma categoria abaixo, o sucesso do Fla se repetiu. E foi coroado com título. No Brasileirão Sub-17, o Urubu derrotou o Corinthians na decisão, consagrando-se campeão da primeira edição do campeonato.

Além de ocupar o topo da tabela, os dois times do Flamengo têm algumas características em comum. Especialmente, quando o assunto é fazer gol. No Brasileirão, o Flamengo tem, no comando do ataque, o atual artilheiro da competição: Gabriel Barbosa, que soma 12 gols até aqui. No Sub-20, o Mengo não fica para trás. Os atacantes Vitor Gabriel e Yuri César dominam a artilharia ao lado Evanilson, do Fluminense, com sete gols cada.

O artilheiro Vitor Gabriel comemora mais um gol no Brasileiro Sub-20

Créditos: Marcelo Cortes/Flamengo

Coletivamente, o setor ofensivo também tem funcionado muito bem. Com 35 gols marcados em 16 jogos, o Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão. Destacam-se, além de Gabigol, o atacante Bruno Henrique e o meia De Arrascaeta, que foram às redes em sete oportunidades cada. Nas 11 rodadas já disputadas do Brasileiro Sub-20, ninguém fez mais gols do que o Fla. O Rubro-negro marcou 25 vezes e tem, isoladamente, o melhor ataque do campeonato.

Na campanha do título no sub-17, o sistema ofensivo também foi um dos pontos mais fortes do Flamengo. Liderados pelo artilheiro Lázaro, que fez 14 gols ao longo da campanha, os cariocas foram campeões graças ao bom desempenho de seu ataque. Foram 37 gols marcados. Na final, então, não faltou bola na rede. No jogo de ida, o Rubro-negro mostrou força para virar o jogo e derrotar o Corinthians por 4 a 3. Na volta, o 2 a 1 em Cariacica garantiu o título.

Resta ao torcedor do Flamengo esperar para ver se o sucesso do time no Brasileiro Sub-17 se repetirá nas outras duas edições do campeonato. O exemplo, sem dúvidas, está dado.

A festa do Flamengo, campeão brasileiro Sub-17

Créditos: Gilson Borba