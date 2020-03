Firás Fahs vai correr pela primeira vez no Kartódromo de Interlagos

Firás Fahs quer aprender com o traçado técnico do Kartódromo de Interlagos Crédito: Mario Ferreira

Firás Fahs quer aprender com o traçado técnico do Kartódromo de Interlagos Crédito: Mario Ferreira

Pela primeira vez Firás Fahs irá correr no Kartódromo de Interlagos, na capital paulista. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção disputa sábado a segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart, competindo na categoria Júnior Menor.

Firás já realizou treinos em Interlagos, mas diz que fazer a primeira corrida é especial. “Todos os kartistas sonham correr em Interlagos. É o circuito que levou muitos pilotos para a Fórmula 1, entre eles Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa. É uma pista muito técnica. Quem anda bem em Interlagos, vai bem em qualquer outro kartódromo”, frisa Firás Fahs.

Corrida da Mulher

Após a prova de Interlagos, Firás voa para Foz do Iguaçu, chegando por volta das 23h. No domingo pela manhã ele tem uma série de compromissos promocionais de seus patrocinadores, a Cellshop e a SOS Proteção, que também são patrocinadores da Corrida das Mulheres, prova de pedestrianismo que será disputada no domingo na Terra das Cataratas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Gabryel Romano

A temporada 2020 do kartismo brasileiro promete novos desafios, muito aprendizado e novas conquistas para o paulista Gabryel Romano (São Cristóvão Saúde/Liceu Santa Cruz). Com quatro fortes campeonatos em sua agenda esportiva, o jovem piloto iniciou o ano se destacando no primeiro deles, o Troféu Ayrton Senna, e segue confiante em atingir as metas estabelecidas. Promovido à categoria Júnior Menor nesta temporada, Romano disputa sábado a segunda etapa a Copa São Paulo Light, no Kartódromo de Interlagos.

Rali Minas Brasil

Minas Gerais é o estado anfitrião das primeiras disputas da temporada 2020 do Brasileiro de Rali Cross Country (CBA) e Rali Baja (CBM). Pela terceira vez consecutiva, as montanhas mineiras formarão o cenário do Rali Minas Brasil – evento organizado pela Rallymakers que, tradicionalmente, é a responsável pelas primeira e segunda etapas dos campeonatos. De amanhã a domingo os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário (MG) estarão no clima do off-road.

Ibiapina

O curitibano Alfredinho Ibiapina (Orcali) terá sábado o seu terceiro compromisso do ano. Ele retorna ao Kartódromo de Interlagos para disputar a categoria Júnior Menor na segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart.